Gert Larsen kalder kommunens håndtering af sagen om McDonald?s eneret ved Afkørsel 41 for en erhvervspolitisk farce. Privatfoto

Debat: Dilettantforestilling

Debat Vordingborg - 14. juli 2021 kl. 10:25 Kontakt redaktionen

Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune opfører i bedste Gøg og Gokke-stil en erhvervspolitisk farce i bedste sommer-sendetid.

De giver McDonald's eneret til salg af fastfood med begrundelsen »at det var vigtigt at få fat i McDonald's«. De siger samtidig »nej« til andre virksomheder, som vil sælge pølser og smørrebrød ved afkørsel 41.

Til gengæld henviser de ejere af andre grunde i området til en lokalplan, som giver en udlejer mulighed for at leje ud til selvsamme kundesegment som for eksempel McDonald's.

På den tvivlsomme baggrund er der formentlig INGEN normale investorer, der tør tro på, at Vordingborg Kommunes lokalplan kan trumfe den klausul, som kommunen har med McDonald's. Derfor tør de p.t. heller ikke investere i erhvervsområdet ved afkørsel 41. Gad vide hvad de tænker om vores måde at forvalte erhvervsinteresserne her i kommunen?

Med et passende pres udefra ser det nu ud som, at kommunen - med kommunaldirektøren i spidsen - vil i dialog med McDonald's med det håb, at klausulen kan forhandles 'væk'.

Tænker, at det er en kende naivt. Den klausul er forhandlet på plads, fordi den gav mening for McDonald's, og fordi borgmesteren gerne ville have den 'skalp' og kunne sige, at vi (han) har fået McDonald's til kommunen.

Jeg forestiller mig, at det bliver dyrt for kommunen, hvis klausulen skal fjernes. Hvis det overhovedet kan lykkes?

Glæder mig på den ene side til næste afsnit af 'De Glade Amatørers' forestilling. På den anden side ville jeg ønske, at vi var foruden denne sag. Erhvervslivet og skatteborgerne i Vordingborg Kommune har fortjent bedre. Det er trods alt vores penge, der forvaltes.

Gert Larsen (V)

Kandidat KV21

Hulemosevej 19

Nyråd