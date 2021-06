Borgmester Mikael Smed (S) afviser, at han og Socialdemokraterne tager æren for resultater, en enig kommunalbestyrelse står bag. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det sete afhænger vist af øjnene der ser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det sete afhænger vist af øjnene der ser

Debat Vordingborg - 29. juni 2021 kl. 17:01 Kontakt redaktionen

Over et par omgange har repræsentanter fra Venstre i Vordingborg Kommune bebrejdet mig og Socialdemokratiet, at vi alene har taget æren for en masse initiativer i de seneste tre-fire år, og senest er vi endog blevet beskyldt for mudderkastning, hvilket vist kræver en yderligere forklaring.

Indrømmet, vi har indledt valgkampen i god tid, men at kalde vores annoncekampagne for mudderkastning er vist »at stramme den« lige lovligt meget. Vi har valgt inden for hvert udvalgsområde at fremhæve, hvad vi selv opfatter som positive tiltag, samtidig med at vi tilføjer - »og vi er slet ikke færdige endnu!«

Det skulle gerne signalere, at vi er klar til fortsat at smøge ærmerne op og fortsætte det gode arbejde, og det meget gerne i samarbejde med andre partier.

Vi har således valgt at bruge vores energi på at fokusere på #det gode liv og netop ikke på at kritisere andre partier. Derfor er vi kede af at blive beskyldt for at »kaste med mudder«.

Vi har ikke påstået, at vi alene har gennemført de ting, som vores resultatkampagne har handlet om - en meget stor andel er blevet gennemført med et stort byrådsflertal i ryggen, hvilket vi sætter uendelig meget pris på.

Virkeligheden er jo den, at rigtig mange sager vedtages af en enigt byråd, som i det daglige samarbejder for at opnå de bedst mulige resultater for lokalområdet og dermed hele Vordingborg Kommune.

Og retningen, vi har sat sammen med de øvrige partier i flertalsgruppen, er positiv - listen af resultater er lang, det lille udpluk i kampagnen er jo kun toppen af isbjerget.

Med mindre end fem måneder til det kommende kommunalvalg ønsker Socialdemokratiet alle en rigtig god sommerferie, og vi vil fortsat søge at holde den gode tone frem mod valgdagen tirsdag 16. november.

Mikael Smed (S)

borgmester

Hjelmvej 5

Stege