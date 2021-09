- Borgmesteren skal altid stille sig til rådighed for dialog med risikovillige erhvervsfolk og sikre, at de føler sig hørt, lyder det fra Gert Larsen (V). Privatfoto

Debat: »Det er jo ikke raketvidenskab«

Rettidig omhu: Der skal være udlagt erhvervsområder, som tilgodeser potentielle entreprenører og iværksættere. De skal ikke vente på sagsbehandling. Lokalplanerne skal hele tiden tages op til revurdering, og kontrolleres for, om de stadig indeholder de rammer, som efterspørges. Hvis ikke, så ret i dem og fremlæg dem for det politiske udvalg.

Faglighed: Der skal være tilstrækkelig 'manpower'. Medarbejderne skal være dygtige og forstå præmisserne, der er gældende for risikovillige erhvervsfolk, som lever af at udvikle, opføre og drive private virksomheder. Hvis medarbejderne ikke er dygtige og engagerede nok, skal de tilbydes efteruddannes. De skal møde 'virkeligheden'. Jeg er sikker på, at der er virksomheder, som vil tilbyde at inddrage disse i en kortere eller længere 'on the job training'.