Debat: Der er stadig brug for vagthunde

Debat Vordingborg - 05. maj 2021 kl. 13:04

Kære hr. Nymark. Hvis jeg ikke husker helt forkert, har du flere gange skrevet indlæg om, at det var for dårligt, at Københavnsvej så forfærdelig ud, og at fremmede skulle modtages sådan.

Lad mig i al stilfærdighed gøre opmærksom på, at det er den flok »voksne mennesker«, du omtaler, der har kæmpet for, at det ikke er udsigten til 180 meter vindmølle, der mødes. I øvrigt en voldsom størrelse. Kig på https://vindinfo.dk/kort.aspx, hvor der i hele Danmark kun er fem landmøller over 150 meter på vestkysten. Men det er måske den udvikling, du efterspørger.

Mange vil nu sige, at det ikke drejer sig om vindmøllerne - de er jo droppet. Vi var mange, der troede, at etape 5 var lovet droppet - det var den så ikke. Solfangere er på trods af ulovlighed heller ikke droppet men sat til pause. Hvis der virkelig er nogen, der tror på, at vindmøllerne er droppet, så ring til mig. Jeg har Gåsetårnet billigt til salg.

Nu postuleres det, at etape 5 skal gennemføres af økonomiske årsager. Lad mig i al stilfærdighed gøre opmærksom på, at det er trekanten, der gør, at der kan blive plads til to store vindmøllers vingefang. Hvis der virkeligt er nogen, der tror på, at det er økonomien, der er den eneste årsag, så ring til mig. Jeg har en gammel Storstrømsbro billigt til salg.

På elektronisk møde 3. maj fortalte Poul A. fra havnebestyrelsen, at han personligt kunne se mindre møller og placeret bedre. Det er prisværdigt, men lur mig om der ikke stadig om nogle år er brug for den samme flok »voksne mennesker« til at råbe vagt i gevær for at sikre, at kæmpemøllerne ikke dukker op igen.

Så herfra skal lyde en dybfølt tak til dem, der har påtaget sig rollen som vagthunde, og har brugt masser af tid, energi og penge i kampen - ikke kun for beboerne på Ore men for beboerne i hele Vordingborg.

Hans Jørgen Weidick

Orevej 145

Vordingborg