Allan Capion i delebussen Frøen. Beboerne på Jungshoved fik Frøen i august 2017, og kommunen har for nylig besluttet, at aftalen forlænges frem til august 2024. Foto: Claus Vilhelmsen

Debat: Delebus er en succes

Debat Vordingborg - 27. august 2021 kl. 08:03 Kontakt redaktionen

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skulle skæres på flere af busruterne i kommunen. Især på ruterne omkring Køng, Lundby og Kostræde Banke. Og borgmester Mikael Smed med flere opfordrede til, at »lokale bør kigge på alternative til busser«.

Det har vi gjort på Jungshoved siden 2017. Da jeg sad i det daværende lokalråd, konstaterede vi, at en af de største udfordringer på »halvøen« var den ikke-eksisterende offentlige transport. Lokalrådet besluttede derfor at undersøge muligheden for at få kommunen til at »lease« en ottepersoners bus. Dette krævede dog, at lokalrådet var i stand til at finde cirka 20 frivillige »frøpassere«. Det viste sig hurtigt, at dette ikke var noget problem. Jeg var selv en af dem.

Gennem et fantastisk samarbejde med kommunen fik vi den første bus i august 2017 med en tre måneders prøvetid, og kommunen har for nylig besluttet, at aftalen forlænges frem til august 2024. Bussen har fået navnet »Frøen« på grund af de mange naturprojekter, vi har på Jungshoved.

Og hvad har vi så opnået med denne ordning? At beboere på Jungshoved kan blive hentet ved deres hjem og kørt til Præstø og hjem igen på to forskellige tidspunkter på dagen, at man kan få hentet medicin og småvarer efter aftale, og at man får mulighed for at snakke med andre fra Jungshoved. Flere venskaber er blevet til på denne måde. Og i weekenderne kan man som beboer på Jungshoved leje Frøen til en meget billig pris.

Økonomien i det er, at der betales fem kroner per tur, da Frøen ikke må skabe overskud. Og samtidig har Frøen sparet kommunen cirka 100.000 kroner pr. år på færre flextrafik-ture.

Men dette kræver ildsjæle, ikke bare frøpassere men også en tovholder, der laver vagtplaner, tager sig service af bussen Og så videre. Denne mand er Allan Capion (42247183), som man kan ringe til, hvis man vil vide mere om Frø-ordningen.

Så dette er en win-win-situation for både beboere på Jungshoved og kommunen.

Lis Jespersen (S)

kandidat til KV21

Bønsvigvej 31

Præstø