Debat: De sidste skal med

En del af problemerne skyldes givetvis sociale forudsætninger, som giver nogle af kommunens børn ringere modtagelighed for det liv og den læring, skolerne kan tilbyde. Der er for mig ingen tvivl om, at der skal sættes ind her med iagttagelser af, hvorfor det fejler for disse børn, fulgt op af nogle særlige tilbud. Måske mangler der særlig fokus på mekanismer, der virker negativt for skolegangen. Når der bruges eksklusioner med særlig undervisning, skulle man tro, at der så også var lagt et relevant grundlag for at ændre på forholdene, men det er åbenlyst svært at få de sidste med, og i Vordingborg er de sidste en alt for stor gruppe.