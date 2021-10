Send til din ven. X Artiklen: Debat: De ældre er gamle nok til selv at bestemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: De ældre er gamle nok til selv at bestemme

Debat Vordingborg - 12. oktober 2021 kl. 08:49 Kontakt redaktionen

Ældreplejen skal være præget af valgfrihed, tryghed og omsorg samt ikke mindst være med til at give mere livskvalitet for vores ældre borgere.

Lad os genindføre klippekortsordningen og give de ældre mulighed for selv at bestemme, om de for eksempel vil have hjælp til madlavning, ekstra rengøring eller en tur ud i den friske luft.

Medarbejderne i ældreplejen skal have ansvar og vises tillid. I Holland har man stor succes med en selvstyremodel i ældreplejen, hvor hold på tre-fire personer i en flad struktur med stor selvbestemmelse har betydet mere tilfredse ansatte og lavere sygefravær. Det betyder også større tryghed hos de ældre, der mødes af personer, de kender, og man "tager kaffen først og derefter plejeopgaverne".

Det har givet gode resultater i Holland, og jeg er sikker på, at ved at vise medarbejderne tillid og give dem ansvar, så kan vi nå lige så gode resultater her.

Så skal vi selvfølgelig arbejde på at få et friplejehjem i Vordingborg Kommune. Det giver også bedre mulighed for selvbestemmelse hos de ældre og koster ikke kommunen ekstra. Større selvbestemmelse giver mere livskvalitet, og som konservativ ligger det mig på sinde, at de ældre altså er gamle nok til selv at bestemme.

Daniel Irvold (K)

Kandidat KV21

Dybsø Fjordbanke 21 Kostræde Banker