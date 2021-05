Miljøforvaltningen indstiller 10 grundejere til en politianmeldelse for manglende efterlevelse af et påbud, lyder det fra Jørn Rasmussen.

Debat: Centrale myndigheder skaber splid

Det er helt modsat med spildevandsplanlægningen. Her har samme flertal faktisk myndighedsbeføjelser, som de på alle måder prøver at ignorere. Det virker noget paradoksalt. Måske skulle de for en stund lade landbruget være i fred og i stedet koncentrere sig om det, der faktisk er deres ansvar.