Vordingborg Kommune er på Dansk Industris liste over erhvervsvenlige kommuner placeret på en 83. plads ud af 93. Det er ikke mindre end en katastrofe, siger Gert Larsen (V).

Debat: 'Borgmesterens nye klæder'

Debat Vordingborg - 03. september 2021 kl. 08:33 Kontakt redaktionen

Borgmester Mikael Smed viser med utrolig arrogance og manglende situationsfornemmelse, at han ikke magter at føre en bare nogenlunde erhvervspolitik i Vordingborg Kommune.

Vordingborg er på Dansk Industris liste over erhvervsvenlige kommuner placeret på en 83. plads ud af 93. Det er ikke mindre end en katastrofe.

Borgmesteren tager det helt roligt. Som han udtaler: »Det var hvad vi kunne regne med - vi har jo ikke gjort noget!!!«

Hvad gør borgmesteren så? Han drømmer - han har en drøm om at tage et 'tigerspring'. Han vil dog ikke fortælle, hvilken plan han har for, at dette paradigmeskifte i erhvervspolitikken skulle ske. »Det venter 'vi' med«, som han siger.

Jeg er virkelig forundret over, at vi har en borgmester, som tror, at kommunens borgere er så naive, at de bliver overbevist om, at en 'drøm' om en markant forbedring går i opfyldelse. Det er vist kun de mest inkarnerede partikammerater, der tror på den. Der er allerede gået ét år af de tre år. Ingen, ud over borgmesterens 'drømmescenarier', er endnu involveret i en eventuel 'masterplan'.

Planen kommer til efteråret (det er det nu!!!), og så skal vi alle overbevises om, at efter valget, bliver alt godt. Kære borgmester - som det gik i H.C. Andersens eventyr 'Kejserens Nye Klæder', så vil borgerne formentlig opdage, at du enten ikke har en plan, eller at din plan stadig er direkte erhvervsfjendsk.

Lad nu bare gode Venstrefolk, som fører en liberal og erhvervsvenlig politik, tage sig af at få bragt Vordingborg Kommune tilbage på rette kurs i forhold til Dansk Industris målinger af evner indenfor erhverv.

Lad os se, hvem der kommer først med de gode idéer, men jeg vil da gerne komme med et par bud på, hvilke tiltag vi burde gøre. Fortsættelse følger.

Gert Larsen (V)

Kandidat KV21

Hulemosevej 19

Nyråd