Ifølge Gert Larsen bør borgmesteren alene tage æren for kommunens aftale med McDonalds om, at der ikke må etableres konkurrerende fastfoodrestaurant ved afkørsel 41 de næste 10 år. Privatfoto

Debat: Borgmesteren bremser sund erhvervsudvikling

Debat Vordingborg - 10. juli 2021 kl. 08:18 Kontakt redaktionen

Via aktindsigt er det kommet frem, at Vordingborg Kommune har lavet en aftale med Food Folk Danmark (McDonalds), der gør, at der ikke må etableres en 'international direkte konkurrerende fastfood restaurant' ved afkørsel 41 de næste 10 år.

Jeg vil gerne sige det igen. Borgmesteren har før været meget hurtig til at tage æren for kommunalbestyrelsens beslutninger. Denne beslutning kan han passende tage hele æren for.

Det er endnu engang et bevis på, at fordi formanden for Økonomiudvalget (borgmesteren) er formand, betyder det ikke, at han har forstand på, hvordan erhvervspolitik skal udøves.

At lave en sådan klausul for anvendelsen af erhvervsområdet mellem Stensved og Nyråd skriger til himlen. Jeg har viden om. at der er interesserede købere til de meget attraktive erhvervsgrunde, som er sprunget fra, netop fordi de havde fået kendskab til denne klausul.

Hvorfor overhovedet indgå sådan en aftale? Enhver erhvervskyndig ved, at flere potentielle kunder i nabolaget giver større omsætning. Prøv at se alle andre større afkørsler. Både to og tre fastfoodkæder er tilstede.

Prøv at se, hvordan for eksempel Jem & Fix, Bauhaus, Harald Nyborg, T Hansen med flere etablerer sig. De vil alle være det samme sted. De nyder godt af sund konkurrence. Derfor giver det ikke mening at lade kun én fastfoodkæde etablere sig uden konkurrence de næste 10 år.

Hvis erhvervsområdet skal have mulighed for at udvikle sig, så det kan gavne kommunen og giver mening for investorer og erhvervslivet, så skal der være en borgmester og en kommunaldirektør, som kender rigtig godt til erhvervslivets mekanismer.

Borgmester Mikael Smed betragter jeg som værende både flink og venlig. Det er desværre ikke to kompetencer, som kan bringes direkte i anvendelse, hvis Vordingborg Kommune skal flytte sig opad på listen over erhvervsvenlige kommuner. Det kræver anderledes kundskaber og baggrund.

Gert Larsen (V)

Kandidat KV21

Hulemosevej 19

Nyråd