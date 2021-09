- Der mangler cirka 58 millioner kroner for at få det hele til at hænge sammen, siger Jesper Adler (K), der ønsker at øge indtægterne og give omkostningerne et serviceeftersyn. Privatfoto

Debat: Borgerne og vores penge!

Debat Vordingborg - 03. september 2021

Har du nogensinde tænkt over, hvordan og til hvad vores penge i kommunen bliver brugt til? I de fleste større virksomheder og institutioner holdes der årligt budgetmøder. Her kigger man ind i, hvordan året er gået, og hvilke ønsker og visioner man har til fremtiden. Det samme gør kommunalbestyrelsen en gang om året.

Der skal lægges et driftsbudget, som kan sammenlignes med et stort husholdningsbudget. Det er de penge, vi skal bruge i dagligdagen. Der er også et investeringsbudget. Det er de penge, som forventes at blive benyttet over flere år.

Hvordan ser det ud for Vordingborg Kommune?

INDTÆGTER for cirka 3,4 milliarder kroner fordeler sig på:

- Skatter 2156 millioner kroner

- Tilskud/udligning 1245 millioner kroner.

UDGIFTER for cirka 3,2 milliarder kroner fordeler sig på :

- Økonomiudvalget 163 millioner kroner.

- Turisme/erhverv 11 millioner kroner.

- Arbejdsmarked/uddannelse 1076 millioner kroner (mere end en milliard kroner)

- Sundhed/senior/ældre 833 millioner kroner.

- Social/psykiatri 177 millioner kroner.

- Plan og teknik 196 millioner kroner.

- Klima og miljø 46 millioner kroner.

- Børn, unge og familie 658 millioner kroner.

- Kultur, idræt, fritid 65 millioner kroner.

- Renter 6 millioner kroner.

Det vil sige indtægter for 3401 millioner kroner og udgifter for 3231 millioner kroner, og dermed har vi faktisk overskud på vores husholdningsbudget på cirka 171 millioner kroner. Men kommunen har også optaget lån til sine investeringer. De lån skal tilbagebetales, og det beløber sig i cirka 71 millioner kroner (afdrag).

Nu er der så cirka 100 millioner kroner tilbage. Men vi vil også gerne have, at der sker en udvikling af kommunen, og der ligger ønsker fra kommunalpolitikerne for 143 millioner kroner. Ups, så mangler der cirka 43 millioner kroner.

Nogle af ønskerne går på forbedring af havne, idrætsanlæg, nyt kommunekontor, nye cykelstier, renovering af kommunale bygninger (skoler med videre), og nogle af de 143 millioner kroner er allerede blevet besluttet i tidligere budgetår, for eksempel opførelse af ny daginstitution i Præstø. Til det nye rådhusbyggeri er der i budgettet afsat cirka 52 millioner kroner i 2022 og cirka 47 millioner kroner i 2023.

Når man trækker fra og lægger til og tager højde for en række tekniske budgettal, så lander vi på, at der mangler cirka 58 millioner kroner for at få det hele til at hænge sammen. Heldigvis har kommunen en kassebeholdning at trække på, og der planlægges at optage yderligere lån, så vi kan finansiere ønskerne.

Alle tal er hentet fra kommunens hjemmeside. Skriv »Budget 2022« i søgefeltet og vælg »Høring Budget 2022-25«.

Hos De Konservative ønsker vi at øge indtægterne og give omkostningerne et serviceeftersyn. En vigtig parameter er, at vi styrker grundvilkårene for vores erhvervsliv. Uden et sprudlende og aktivt erhvervsliv får vi ikke skabt de ekstra arbejdspladser, som der skal til for at øge indtægterne. Flere arbejdspladser giver flere muligheder for bosætning, som også giver flere penge i kassen. Det giver flere penge til at udvikle vores kommune til gavn for alle borgere.

Jesper Adler (K)

