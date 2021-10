Send til din ven. X Artiklen: Debat: Blå blok står samlet og ønsker en ny retning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Vordingborg - 18. oktober 2021 kl. 16:30 Kontakt redaktionen

Sjællandske satte i fredagens avis fokus på det politiske landskab, hvor Mikael Smed står som favorit til borgmesterposten efter valget 16. november. Redaktøren nævner også, at partierne i blå blok ikke står samlet. Det er korrekt, at der ikke er indgået et stort fælles valgforbund, som partierne i rød blok har gjort, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan samarbejde.

Der peges ikke på en fælles borgmesterkandidat, resultatet på valgnatten må vise dette. Der er enighed om, at vi ønsker en anden retning end den socialdemokratiske dominerede, der er nu. De blå partier har gennem længere tid drøftet, hvordan vi i fællesskab kan få vendt retningen i kommunen - det er det primære for os, ikke navnet på den borgerlige borgmester. Partierne i blå blok ønsker ikke at fortsætte den socialdemokratiske tradition i vores kommune med blot at være forvaltere. Kort sagt - blå bloks partier ønsker en borgerlig retning for kommunen med øje for vækst og økonomi - fokus på erhvervslivet og udvikling, så der kan komme flere penge i kommunekassen til velfærden.

Samtidig vil blå bloks partier gerne kvittere Mikael Smed for, at han har videreført de store tiltag, der var lagt an fra blå bloks side. Her kan bl.a. nævnes afkørsel 41, erhvervshavnen og Kriegers Flak, beslutningen om udstykning af Antonibakken i Præstø - ja kort sagt en kommune med en sund økonomi.

Karina Fromberg, Venstres borgmesterkandidat

Jesper Adler (K)

Søren Hansen (DF)

Heino Hahn (NB)

Charlotte Bagge Hansen (Fælleslisten)