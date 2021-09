Opret en ringlinje med en bus, der kører rundt til alle tre købstæder. Med to busser, der kører kontinuerligt i hver sin retning, kan man altid vide sig sikker på altid at komme hjem igen, lyder det fra Lis Kirsten Dam. Foto: Thøger Raun

Debat: Bind kommunen sammen

Debat Vordingborg - 17. september 2021 kl. 07:11 Kontakt redaktionen

Det er fint nok, at Vordingborg Kommune tilstræber at opretholde service i alle tre købstæder, så borgerne ikke behøver at bevæge sig ud af sin egen by. Men det medvirker ikke til at fremme den fællesskabsfølelse, som mangler at blive opbygget efter kommunesammenlægningen i 2007.

Det skal være enklere og lettere ikke blot at blive i sin egen by men også at komme rundt til de andre af kommunens byer. Man kan kun føle sig hjemme på steder, som man kender, fordi man kommer der.

En enkel løsning kan være at oprette en ringlinje med en bus, der kører rundt til alle tre købstæder. Med blot to busser, der kører kontinuerligt i hver sin retning, kan man altid vide sig sikker på altid at komme hjem igen - før eller siden. Bedre sent end aldrig gælder også her.

Med en ringlinje vil man ikke kunne risikere at stå en kold og klam aften for at skifte bus undervejs. Har man for eksempel været på besøg i Præstø og skal hjem til Stege, vil det tage lidt ekstra tid, hvis den første afgang med ringbussen kører via Vordingborg; men når først man sidder i bussen, kommer man også hjem uden skift undervejs.

Lis Kirsten Dam

Jernbanevej 18 st. th.

Præstø