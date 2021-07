Er man aktivist, bare fordi man råber op over for vedtagelsen af en stor havneudvidelse? Det spørger Jens O. Jensen om i dette debatindlæg. Foto: Lars Christensen

Debat: Anskuelser eller antagelser om havneudvidelse

Debat Vordingborg - 19. juli 2021 kl. 19:18

Som Carsten Nøhr skriver, så troede jeg egentlig også, at debatten om havneudvidelsen var ved at ebbe ud, men med Carstens sidste indlæg, blev jeg bekræftet i, at han stadig ikke helt har forstået, hvordan det hænger sammen.

Carsten Nøhr har nu i sin overskrift inddraget udsigten fra Ore Strand. Til det kan jeg kun endnu en gang understrege, at uenigheden aldrig har drejet sig om hverken udsigten, den grønne omstilling eller om, at Ore-borgerne har villet stoppe udviklingen af havnen.

Det er kun påstande, der er bragt ind i debatten, når politikerne, havnebestyrelsen og andre ikke har kunnet finde på andre argumenter for at lukke munden på os.

Uenigheden har, fra vores side, hele vejen igennem drejet sig om ordentlighed, manglende borgerinddragelse og om at overholde indgåede aftaler, og ikke andet.

Debatten er ved at nærme sig simpelt ordkløveri, og som du skriver, Carsten, så havde jeg sidste gang fremhævet nogle anskuelser, som du ikke helt har forstået, og jo, jeg troede faktisk, at du havde sat dig grundigt ind i stoffet. Derfor blev det til »anskuelser«, da en anskuelse er den måde, man ser og opfatter det på, men du sværmer mere for at jeg burde kalde det »antagelser«, som jo betyder at man kun har en fornemmelse for, at det man udtaler sig om er rigtigt. Det må være din vurdering, at du ikke rigtigt ved noget om det, du udtaler dig om. Ja så spørger jeg bare, havde det så ikke været bedre at lade være med at blande sig i debatten?

Du bliver også ved med din påstand om aktivister. Dog har du nu trukket lidt i land, så det kun er mig, der nu er udnævnt til aktivist. Er det ikke som at »gå efter manden i stedet for bolden«?.

Mener du virkelig, som Radikal, at fordi man benytter sin demokratiske ret til at ytre sig og kæmpe mod uretfærdighed, så er man aktivist?

Hvad med alle andre der kæmper? Bare her lokalt kan jeg nævne borgerne ved Køng, der kæmpede mod biogasanlægget. Hvad med modstanden mod ferieboligerne ved Hjelm Bugt? Og hvad med modstanden i hele kommunen mod udrejsecenter på Lindholm? Er alle så aktivister i din optik?

Jeg er nu nået dertil, at jeg med dette sidste indlæg, ikke længere vil bruge min tid på at argumentere overfor Carsten Nøhr Larsen, Jeg mener derfor ikke, at det er værd at bruge mere tid og spalteplads på.

Men derimod ser jeg frem til at vi mødes til et vælgermøde et eller andet sted i kommunen, når valget nærmer sig, så kan vi jo tage den op igen.

Jens O. Jensen

Strandparken 20,

Ore