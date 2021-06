Debat: Absurde søforklaringer om erhvervshavn

Man må forstå på Borgmester Mikael Smed (S), at Venstre, der stemte imod udvidelsen, har et medansvar for den uskønne proces. Forstå, at når V har sagt ja til, at der arbejdes videre med planer om en grøn energi ø, er det stort set det samme som at have stemt for planerne. Men absurditeterne stopper ikke her. På mødet brugte Socialdemokratiet havnebestyrelsens interne mailkorrespondance fra 2017 til at så tvivl, om de politiske partiers repræsentanter i havnebestyrelsen i 2017 havde indgået et kompromis med borgerne på Ore. Hos Socialdemokratiet vejer en intern mailkorrespondance, der sandsynligvis ikke kan søges aktindsigt i, åbenbart lige så meget som en på havnebestyrelsesmøde enstemmigt tilsluttet beslutning om, at fjerne yderligere udvidelse mod vest fra havnens masterplan.