Debat: Ældredirektør accepterer distriktsleders krænkende adfærd

Debat Vordingborg - 12. maj 2021 kl. 14:17 Kontakt redaktionen

Kære borgmester Mikael Smed

I torsdags havde vi et møde med ældredirektør i Vordingborg kommune Jan Christensen - et møde vi havde bedt om i forbindelse med omsorgssvigt og distriktlederens krænkende adfærd på Multicenter Præstø. Vi havde inviteret dig i håb om, at du kunne hjælpe direktør Jan

Christensen - og ældreplejen i Vordingborg kommune lidt på vej. Ærgerligt at du ikke deltog.

Vi mødte velforberedte og løsningsorienterede - Jan Christensen mødte kun for at lytte. Udover at vi nævnte både eksempler på det der fungerer og eksempler på omsorgssvigt, refererede vi til, at distriktslederen på Multicentret havde beskyldt vores 15-årige datter for at

filme ind ad andre beboeres vinduer, hvilket hun naturligvis ikke har. Vi bad dengang efterfølgende distriktslederen om en undskyldning, hvilket hun ikke ville give. Det er dybt beskæmmende og krænkende. Direktør Jan Christensen ville på ingen måde gå ind i den sag - altså accepterer han distriktslederens krænkende adfærd. Det er også dybt beskæmmende. Senere på mødet bad vi direktør Jan Christensen om at gøre rede for en påstand han havde fremsat per mail fremsendt forud for mødet...her rejste Jan Christensen sig op med ordene: "Jeg har desværre ikke mere tid - I finder selv ud", og nærmest løb ud af mødelokalet. Det er dybt beskæmmende og fuldstændig utilstedeligt - og meget betegnende for den kultur og ligegyldighed der tilsyneladende er fremherskende i det kommunale embedsværk på ældreområdet.

Kære borgmester Mikael Smed. Ærgerligt du ikke deltog - vil vi dog gerne give dig en chance til og mødes med dig - SNAREST. Vi har - ud over forholdene på Multicentret - en meget presset embedsmand, der fremstår konfliktsky og ikke-løsningsorienteret, vi bør tale om.

Ulla og Lars Bournonville

Lindevej 8

4720 Præstø

Svar til Bournonville... Kære Ulla og Lars. Jeg kan ikke genkende beskrivelsen af vores møde, og personalet på Multicentret kan ikke genkende beskrivelsen af forløbet med jeres datter. Jeg oplevede ikke jeres optræden på mødet som velforberedt eller løsningsorienteret, men snarere grænseoverskridende. Jeg håber, det er tydeligt for enhver, at artikler i pressen ikke er det bedste sted at håndtere konkrete samarbejdsudfordringer. Det skal vi gøre lokalt på Multicentret, og derfor vil vi også i fremtiden bestræbe os på, at det gode samarbejde bliver måden, vi løser problemer på. Til gengæld er pressen et godt sted til diskussion af kvaliteten i ældreplejen og fremtiden for ældreplejen. Jeg glæder mig til at følge debatten i spalterne om dette vigtige emne.

Jan Christensen,

direktør for ældrepleje i Vordingborg Kommune