Debat: Åbn øjnene for erhvervslivet

Spændende oplæg og en iderig erhvervsmasterplan 2030. Der er sket meget siden Venstre i Vordingborg for første gang afholdt erhvervskonference i ny Vordingborg Kommune i 2006 på Nyråd Kro. Alt forandrer sig med stor hast, og vi skal alle være omstillingsparate for, at skabe fremgang og vækst i vores område. Erhvervsmasterplanen skal forankres bredt politisk, derfor skal samarbejdsånden findes frem.

I min verden handler det om, hvad kommunen kan gøre for erhvervslivet! - Det er pinligt og hører ingen steder hjemme på en professionel erhvervskonference som denne! For opgaven med, at få løftet vores erhvervsklima højere op på DI's liste, er en opgave vi skal løse sammen. Jeg vil arbejde for at fra Vordingborg Kommune støtter op om, at vi sammen får vendt udviklingen.