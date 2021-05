Debat: Åbent brev til borgmester Mikael Smed

Denne politik omfatter blandt andet: Udvisning af syriske flygtninge til et ustabilt diktatur (som et af de eneste lande i verden).

Uvilje til at hjemtage danske statsborgere og børn med tilknytning til Danmark fra flygtningelejre, der bliver beskrevet som "helvede på jord", selvom det er åbenlyst, at børnene vil blive mærket for livet.