Biodiversitet i Rådhusparken

En renovering med enkle redskaber, fjernelse af en del af beplantningen, hække med mere gengav området et kulturelt udseende, som alene med sin fremtræden lagde en dæmper på den utilpassede opførsel, idet der nu var et åbent område, som fremstod med et velholdt udseende til glæde for alle der passerede.

Jeg kom tilfældigvis igen forbi området i dag, da jeg havde et ærinde dér og må sige at jeg blev fortørnet over at se, hvor vildt og uplejet det ser ud. Jeg har godt nok hørt at Vordingborg skulle være en grøn kommune med biodiversitet i højsædet, men hvis dette er et udtryk for hvad vi kan vente os af æstetik, så er det efter min mening kørt helt af sporet.