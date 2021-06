Åbent brev til borgmesteren: At tage æren er ikke mindre end uforskammet

Debat

Hele kommunen: Kære borgmester. Jeg har store forventninger til min borgmester. Jeg har en klar forventning om, at borgmesteren ikke behøver at få ros hver dag for at yde en ekstraordinær indsats. Heller ikke at borgmesteren har behov for at tage æren for noget, som vedkommende ikke selv personligt har udrettet.