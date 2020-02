DEBAT: Kære Gentofte-borgere - vi er udsat for hetz med udligning

For at tage idræts- og sundhedsområdet:

Så synes jeg, at det er udtryk for ansvarlig økonomi, at kommunens svømmehal bestod af et 25 meter bassin indtil 2001! Plus et mindre spring- og børnebassin. Og sportsparken har i mange år fungeret med haller og idrætsanlæg, som efterhånden var ret brugte.