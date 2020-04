Måske er det bare sådan, at Gentoftes borgere med et relativt højt uddannelsesniveau og skærpet opmærksomhed på egne og andres sygdoms­tegn, bare har været bedre til at konsultere egen læge end i så mange andre kommuner i landet.

DEBAT: Corona og Gentofte - Lægerne har ikke gjort os klogere

Mit karaktergennnemsnit rakte desværre ikke til at kunne komme ind på lægestudiet i sin tid - det nåede kun til en grad som cand.polit. - men jeg kommer alligevel med et bud på ovenstående.

Måske er det bare sådan, at Gentoftes borgere med et relativt højt uddannelsesniveau og skærpet opmærksomhed på egne og andres sygdoms­tegn, bare har været bedre til at konsultere egen læge end i så mange andre kommuner i landet.

Og for Sønderjyllands vedkommende er forklaringen måske blot de mange grænsegængere til og fra området, der kan have spredt smitten og dermed trukket gennemsnittet op.

Det danmarkskort over smitteudbredelsen, som Villabyerne bragte med Statens Serum Institut som kilde, viser store områder i Jylland, hvor smitteudbredelsen er langt under gennemsnittet.

Lægerne har i hvert fald ikke gjort os klogere - ud over at have udbredt en unødvendig stor frygt i samfundet med et indtil videre enormt samfundsøkonomisk tab til følge.