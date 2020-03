Stort set alle fastfoodkæder og tankstationer var repræsenteret i det skrald, Martin Hellesen og søn samlede sammen på kun to kilometer. Foto: Martin Hellesen

Send til din ven. X Artiklen: Sådan kan du også bruge din corona-fritid: Saml 25 kg skrald på to kilometer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan kan du også bruge din corona-fritid: Saml 25 kg skrald på to kilometer

Martin Hellesen fra Hørshølm tog sønnen med ud for at samle skrald i vejkanten - læs hans beretning om hvad der kom ud af det

Debat Ugebladet Hørsholm - 18. marts 2020 kl. 09:30 Af Martin Hellesen, Breeltedal 6, Hørsholm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere gange på min løbetur har jeg bandet over mængden af skrald i vejkanten, og blevet ved med at sige til mig selv; "burde gå en tur med en skraldesæk", uden det er blevet til noget. Det er jo altid så nemt at tænke og sige noget, uden at det bliver til noget.

Tænkte så i denne tid qua den kedelige og meget alvorlige COVID-19 situation, hvor vi jo er hjemme sammen med vores børn, at NU skulle det være! Bruge tiden til faktisk at gøre noget godt, og ikke altid være den som tænkte det, uden at gøre det!

Var lidt pinligt Overtalte min ene søn til en gåtur i den gode sags tjeneste, og vi tog én affaldssæk i hånden og gik mod vejen hvor jeg normalt løber. Vi startede efter motorvejsbroen på Stampevejen, med retning mod Grønnegade og tænkte, at med det, jeg havde set på mine løbeture, at posen ville blive fyldt godt op, men nok lige kunne klare det. Min søn syntes det hele var lidt pinligt, og sagde hurtigt; "Far de kigger meget, dem der kører forbi".

Fyldt efter 500 meter Da vi er gået 500 meter og er nået til Transformerstationen, er sækken allerede fyldt op med skrald, og jeg må gå over og tømme den i deres container, som stod udenfor (undskyld!), så vi kunne fortsætte. Vi gik videre og jeg sagde til min søn, at flere gav os thumbs op fra bilerne, hvilket fik hans selvtillid til at stige, og faktisk syntes at det var lidt sejt, det vi gjorde, og sej det var lige hvad han var!

Flov over os selv Min selvtillid og mit humør steg dog ikke, jeg blev mere og mere flov over os selv og skammede mig oprigtigt i min søns selskab: Hvad f....sker der lige for os?

Som lovet til min søn, så vendte vi rundt ved plantecentret. Det var cirka en kilometer den ene vej, og da vi igen var tilbage ved Transformersationen, var status det kedelige, at sækken igen var fyldt til bristepunktet, og vi må tømme den... plast, hjulkapsel, bundter med affaldssække, dåser, sække, flasker, en lampe, et stort ølkrus osv. (undskyld igen for brugen af jeres container!) Derfra havde vi kun cirka 500 meter hjem, og her havde vi igen en næsten fyldt den tredje sæk plus en entremåtte på 90x50 cm?

Skræmmende antal Altså, på cirka to kilometer samler vi tre sække med skrald i grøftekanten - et godt gæt er 25 kg skrald.

Alle fastfood kæder i vores område var repræsenteret, alle tankstationer ligeså. Ligesom diverse slikposer, tobakpakker, energidrikke og sågar pålægspakker. Skræmmende er antallet af øldåser, ølflasker, små snapseflaske og shotsflasker m.m. - ting som er smidt fra en bil!!??

Tag det med dig! Jeg kan kun opfordre til at man i denne tid tager en sæk (eller mange) under armen, går ud alene eller med sin familie i nærområdet og rydder op. Tjaa, det er desværre nødvendigt, og en kedelig oplevelse - men en som giver en god fornemmelse i en svær tid for alle. For det her hjælper på lang sigt!

Alle fastfood kæder i vores område var repræsenteret, alle tankstationer ligeså Ingen (overhovedet!) disrespekt for COVID-19, som er absolut det vigtigste her og nu (uden sidestykke), og ikke mindst uoverskueligt for vort samfund på alle mulige måder.

Men jeg vil godt pointere min søn's og min oplevelse, på sølle 2000 meter grøftekant i udkanten af Hørsholm, er et kæmpe uoverskueligt problem på lang sigt for vores jord!

Tak for thumps up Til jer som smider skrald ud af vinduet - hvor svært er det lige at tage det med til en skraldespand derhjemme, eller på tanken? For dig som har behov for at drikke i bilen og skaffe dig af med beviserne inden du kommer hjem, du har et helt andet problem!

Vi tager nok en anden strækning i denne tid, hvor vi skal gøre noget fornuftigt med tiden, for det var alt andet lige en god oplevelse med min søn.

Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, som gav thumbs up fra bilen, og ikke mindst til dig som resolut hakkede bremsen i på din Ford Fiesta, bakkede tilbage, og totalt umiddelbart ud af vinudet sagde, "Hvor er I seje, kæmpe respekt". Tak, min søn var faktisk mere end pavestolt, da vi kom hjem, han vidste godt at det vi gjorde var det rigtige, men lige at få respekten for det, var det ultimative!

Jeg lover at jeg nok skal dytte, give thumbs up eller stoppe og give motiverende kommentarer til dem, som jeg måtte møde i vejsiden fremover.

Alle fastfood kæder i vores område var repræsenteret, alle tankstationer ligeså

relaterede artikler

Håndsrækning til erhvervslivet: Kommune dropper betalingsfrist 16. marts 2020 kl. 18:30

Borgere smed affald: Bizart at lukke genbrugspladsen 16. marts 2020 kl. 09:30