Kronik: Hørsholm kan se frem til et hospital i verdensklasse

Men fremskridt inden for teknologi og hygiejne gjorde det mere almindeligt at tage ophold på et hospital, og mange nye hospitaler skød op fra slutningen af 1800-tallet i takt med velfærdsstaten.

Når opgaverne flytter over til de privatpraktiserende læger, en udvikling der allerede er i gang, får medarbejderne på hospitalet desuden tid til hurtigere at udrede patienter. Det ventes også at medføre kortere liggetider.

I det hele taget er vi allerede i fuld gang med at udvikle de nye arbejdsgange, der skal gøre hospitalet klar til at træde ind i de nye og smukke omgivelser, der kommer til at være knudepunktet i sundhedsvæsnet i Nordsjælland, når det nye hospital åbner.

Når vi målretter kommunikationen til patienterne, oplever vores medarbejdere ude på afdelingerne, at patienterne er bedre forberedte, og det giver dem en ny mulighed for at møde patienterne dér, hvor de er. En ny mulighed for nærhed.

Hvis man bliver alvorligt syg og skal indlægges, tror jeg, at de fleste af os vil føle behov for privatliv og rum til at være sammen med vores pårørende. Når sygehuspatienter får stuen for sig selv, tyder det også på, at de bliver hurtigere raske. Fx faldt liggetiden på afdelingen for ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital med ca. en dag, da afdelingen rykkede til enestuer.

Digitale patientforløb er blot én af de nye måder, hvor vi forsøger at give borgerne et særligt hospital i Nordsjælland. De fysiske rammer forventer vi også bliver fantastiske. Ikke mindst glæder vi os til at tilbyde patienterne enestuer med udsigt til det smukke landskab.

Robust budget

Vi er ikke blinde for de udfordringer, vi står overfor. Men vi er sikre på, at vi kommer godt i mål. For at sikre projektets unikke rammer har vi tidligt i planlægningen gjort meget for dels at sikre, at vi så vidt muligt står med et robust budget. Dels at vores medarbejdere er klar til at arbejde på helt nye måder for at møde borgernes forventninger.

Det har fra projektets start været et knæfast princip, at det nye hospital i kvalitet, arkitektur og tanke skal være et referenceværk i Danmark og i udlandet. Og vi arbejder benhårdt for, at borgerne i Nordsjælland får et hospital i verdensklasse.