DEBAT: Vil Venstre planøkonomi?

Det er interessant at følge indlæg fra Anne Ehrenreich og Venstre i Ugebladet for tiden. Man kan virkelig komme i tvivl om, hvad der er holdningen hos Venstre.

I et indlæg er det vigtigt, at vi skal have flere nabohøringer og partshøringer. I en anden kommentar støtter Anne Ehrenreich op om, at en kommende lokalplan med restriktion om 25 procent bebyggelse er for lidt, men skal følge de 30 procent som byggereglementet lægger op til.