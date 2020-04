DEBAT: Vigtigt med dialog om Kokkedal stationsområde

Vi er tilfredse med, at borgmesteren bekræftede, at oplægget kun var til drøftelse og ville blive justeret i det lys.

Fra Venstre støtter vi et friplejehjem ved stationen. Vi lægger endvidere vægt på, at antallet af gratis p-pladser i området øges, ikke det modsatte. Til gengæld finder vi det uheldigt at placere ny detailhandel ved stationen, da vi ønsker at samle detailhandlen i Midtpunktet og Gågaden.