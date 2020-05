Venstres Anne Ehrenreich og Fritz Reuther mener, at byudviklingen i Hørsholm kan gøres bedre. Foto: Morten Timm

DEBAT: Vi skal udvikle Hørsholm med respekt for det grønne

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 29. maj 2020

Udvikling har været et centralt tema i Hørsholm siden kommunalvalget i 2017. Hørsholm skal udvikles for at fastholde sin attraktion som bosætnings- og pendlerkommune. Det er af stor betydning også for detailhandlen.

Spørgsmålet er, hvilken udvikling, vi ønsker? Drevet af politikerne baseret på gennemtænkte planer eller af developerne? Den tematiske kommuneplan fra 2017 siger de rigtige ting, men det kniber i forhold til udførelsen at sikre respekt for det grønne og Hørsholms kvaliteter.

Udfordringerne er mange. Kommunen råder kun over få ubebyggede grunde og ønsker et maksimalt udbytte af disse grunde. Dertil kommer ønsket om nye borgere. Det har ført til et ønske fra et flertal i kommunalbestyrelsen om at bygge både højere og fortætte mere. Det presser trafikken, som også skal tænkes ind.

Nybyggeri skal bidrage til at gøre kommunen bedre. Vi skal bevare herlighedsværdierne samtidig med, at vi udvikler byen. Venstre har foreslået, at vi overvejer at ansætte en stadsarkitekt til at sætte fokus på det æstetiske.

Plangrundlaget er forældet. Det har skabt særlige problemer for udviklingen. Arbejdet med lokalplanerne skal gøres færdigt, så alle ved, hvad de kan forvente. Det mangelfulde plangrundlag har givet anledning til en række uheldige sager, bl.a. de store 2-familiehuse, som der nu er udstedt et midlertidigt forbud imod samt brugen af arealoverførsler til at danne nye grunde.

Det er især omfang og fortætning, som giver problemer. Det har vi set flere eksempler de seneste år, bl.a. PH Park, Rungsted Kyst stationsområdet, Kokkedal stationsområdet, museumshaven, ved Cirkelhuset og Bakkehusene.

Byudviklingen kan gøres bedre. Det kan begynde med, at kommunalbestyrelsen får forelagt oplæg, som ikke er så massive og urealistiske, som tilfældet har været i forhold til PH Park og nu Kokkedal stationsområde. For Rungsted Kyst stationsområde er det lykkes at få byggeplanerne begrænset. Samme håber vi bliver tilfældet øvrige steder.

Venstre går ind for, at Hørsholm skal udvikles for at forblive en attraktiv bosætningskommune. Udviklingen skal ske med respekt for Hørsholms særpræg og det grønne. Det har vi kæmpet for, og det vil vi vedblive med at gøre.

Vi støtter ikke en fortætning af villaområderne, medmindre der blandt beboerne er ønske om det. Vi har også vendt os mod salg af forholdsvis små grunde til massivt byggeri. Det gælder bl.a. ved Cirkelhuset, Bakkehusene, i Museumshaven og også ved Kokkedal station.