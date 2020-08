DEBAT: Vi skal hylde de frivillige

Og når vores egen ældrepolitik siger: "Der skal gives tilstrækkelige ressourcer til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, således at der kan udvikles et tættere samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer", kan vi kun give Lars Bjørck Olsen, formand for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm ret i, at det selvfølgelig ikke er noget vi kan sidde overhørig, når vi går ind i de kommende budgetforhandlinger.

Under coronakrisen er der helt aktuelt mulighed for at udvikle en helt ny form for frivillighed, hvor kommunens borgere har taget del i enkeltstående frivillige aktiviteter, bl.a. i form af frivillige, der tilbød deres tid og hjælp til at købe ind for dem, der var ramt af corona, selvisolerede eller sårbare og uden mulighed for at gå ud at handle. Det var rørende at se, hvor mange der tilbød deres hælp.