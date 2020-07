Udvalgsformand Thorkild Gruelund mener der skal gøre noget for samtalen, sproget og tonen på plejehjemmen - frem for flere kontrollanter.

DEBAT: Vi skal fokusere på samtalen, sproget og tonen på plejehjemmene

Af Thorkild Gruelund (SK), formand for Social- og seniorudvalget:

I fredags sad jeg og fulgte morgennyhederne på TV2. Emnet var de ulykkelige forhold, som skjult kamera har afsløret på et par jyske plejehjem.

Men virkelig forundret bliver jeg, da jeg på skærmen oplevede Ældre Sagens vicedirektør Michael Teit Nielsen udtale, at vi må have flere uanmeldte besøg på danske plejehjem.

Ældreomsorgen er over de seneste år blevet mere kompliceret med tidlig udskrivning fra hospitaler og større faglige krav til medarbejderne.

På samme tid er der generelt over hele landet sparet på normeringer. Færre medarbejdere har ansvaret for flere opgaver - også flere komplicerede opgaver.

Så vil Ældresagens vicedirektør have flere "mappedyr" ind på plejehjemmene og stresse vore medarbejdere.

Det mener jeg er forkert. Min oplevelse er, at vi har en medarbejderstab over det ganske land, naturligvis kender jeg mest til Hørsholm, som er meget dedikeret til deres arbejde, meget fagligt ansvarlige og meget kærlige og omsorgsfulde. Så har TV2 Nyhederne fundet to plejehjem, hvor noget er galt, og nu skal samtlige plejehjem "straffes". I henhold til vicedirektøren.