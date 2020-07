Søren Dalager mener, at Venstres medlem af regionsrådet, Anne Ehrenreich, ikke varetager Hørsholmborgernes interesser og bør skiftes ud ved næste valg.

DEBAT: Vi må opstille en anden borger fra Hørsholm

Jeg kunne ikke være mere enig: Hvad skal vi dog der, på et utidssvarende hospital med tomandsstuer, og hvor fire syge mennesker skal deles om ét toilet? Og ikke nok med det, nu kan vi også komme på Herlev, selv om der ikke findes offentlige transportmuligheder fra Hørsholm til nogen af disse hospitaler.

Gennem hele foråret, og senest ligeledes i Ugebladet 1. juli, har AE stedse fastholdt dette synspunkt. Begrundet med, at der ikke vil være plads til os på Nyt Hospital Nordsjælland (NHN), som bliver et topmoderne hospital med lutter enestuer.

Hvorfor er det netop os, det skal gå ud over?

Men nej: Hun siger (Ugebladet 22. april): "Som medlem af Regionsrådet skal jeg ikke kun tænke løsninger for Hørsholm, men for hele regionen, idet hver kommune ikke har sit "eget" medlem af rådet". Jeg spørger bare: Bornholm har to medlemmer af rådet. Må de så ikke tale Bornholms sag?!