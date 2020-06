Hørsholmborger Ebba Brockenhuus er ikke glad for de nye planer om at udbygning ved Kokkedal Station.

DEBAT: Vi kommer til at bo i et stort hul

Af Ebba Brockenhuus, Skovkanten 6, Hørsholm:

Da jeg så jeres planer for området, følte jeg ,at nu kommer jeg til at bo i et stort hul.

Skovkanten (HAB) grænser mod nord til en fredskov, øst er der en skrænt op til Kokkedal Station og parkeringspladsen og et hegn i alt med en højde på ca 3- 3½ meter, syd er Højmose Vænge og en skrænt på ca. 3 meter op til en parkeringsplads og vest er nabobebyggelsen Skovkanten (AB).

For nogle år siden blev parkeringspladsen øget mellem stationen og Skovkanten, hvilket gav mindre udsyn for stuelejlighederne, et nyt byggeri vil fuldstændig tage udsyn til himmel og sol væk, og fra lejlighederne på 1. og 2. sal vil de komme til at se direkte ind i bygningen.

Et byggeri på sydsiden vil komme meget tæt. Hvis I bruger den plan, der er vist i Ugebladet 25. marts, vil det være et parkeringshus, vi skal se på. Jeg har aldrig set et smukt parkeringshus.

Det ville være rart, hvis I byggede parkeringshuset som vist på planen i Ugebladet 1. april.

Friplejehjemmet kunne eventuelt bygges i forbindelse med Louiselund. Indkøbscenter kan jeg ikke se, der er behov for. Boligbebyggelsen kan vel vente til, PH Park er bygget.

Jeg tror et borgermøde, ville være en rigtig god ide.

