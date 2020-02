Ja, vi skal også have et friplejehjem i Hørsholm, skriver Jørgen Eirfeldt, sekretær i Hørsholm Seniorråd. Foto: © Claus Boesen/ Media Press

DEBAT: Vi kan ikke være bekendt at have en mangel på plejeboliger

Af Jørgen Eirfeldt, sekretær i Hørsholm Seniorråd:

Debat Ugebladet Hørsholm - 17. februar 2020 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seniorrådet havde i januar besøg af Skandinavian Property Development (SPD). De gav en særdeles interessant orientering om friplejehjem.

Man fornemmer, at det er et selskab med et højt erfaringsniveau, og de har opereret i såvel Europa som Mellemøsten. De har gennem 15 år udviklet 300.000 m² samt gennemført over 60 projekter.

Behovet for plejehjem er hastigt voksende, og vi kan ikke være bekendt at have et underskud af plejeboliger

Der er overordnet 3 friplejemodeller:

o På driftsoverenskomster, hvor kommunen har den økonomiske risiko på driften og den private aktør forvalter et driftsbudget. Hvor ejendommen typisk ejes af kommunen.

o Støttede friplejehjem, hvor byggeriet finansieres af lån med offentlighedsgaranti. Her skal kommunen stille grundkapital til rådighed og plejehjemmet drives typisk på en statsfastsat døgntakst

o Og sidst men ikke mindst ustøttede friplejehjem.

Sidstnævnte er måske den mest interessante model. Her har friplejeleverandøren den fulde økonomiske risiko på driften, og der er typisk ingen belægningsrisiko for kommunen. Ejendommen ejes af friplejeleverandøren eller en privat udlejer. Døgntaksten svarer til kommunens egne omkostninger.

Fordelene ved den sidste model - de ustøttede friplejeboliger - er, at der er ingen anlægsudgifter, ingen belægningsrisiko, ingen grundkapital og der er øget valgfrihed for borgerne. Der er mulighed for tilkøb af ydelser og borgerne skal visiteres af kommunen.

Jeg er af den opfattelse, at der ikke er tale om et enten eller valg, men derimod et både og valg. Vi skal have den sikkerhed som i dag findes i den rent kommunale løsning og som omfatter de pladser som vi med garanti ved, at kommunen skal besætte.

Derefter giver det mening at have ustøttede plejehjem, hvor kommunen ikke har en risiko for manglende belægning.

Så det er bare om at finde spaden frem og komme i gang med byggeriet - vi kan simpelthen ikke være bekendt at have en mangel på plejeboliger i vores herlige by Hørsholm.

Det giver mening at have ustøttede plejehjem, hvor kommunen ikke har en risiko for manglende belægning

