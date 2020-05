Mogens Buch-Larsen, bestyrelsesmedlem i Aktivhuset Selmersbo. Foto: Privat

DEBAT: Vi glæder os til at åbne igen på Selmersbo

Af Mogens Buch-Larsen, medlem af bestyrelsen for Aktivhuset Selmersbo, Søvang 15, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 15. maj 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er glædeligt, at samfundet er ved at åbne igen. Skolerne, vuggestuer og børnehaver er kommet delvist i gang igen, og børnene og de unge kan igen komme ud blandt andre. Arbejdspladserne er også ved at åbne med en kombination af hjemmearbejde og at møde op på arbejdspladsen. Alt sammen er vigtigt for at få gang i de livgivende sociale kontakter.

Men mange seniorer har endnu ikke fået rigtigt gang i de aktiviteter, der gør, at man kan mødes i de sammenhænge, som man havde, før krisen udviklede sig. Og beboere på plejehjem har været udelukket fra at få besøg af sine pårørende. Der er hjerteskærende beskrivelser af eksempler på, at syge ikke har kunnet få besøg.

Men der er håb forude. Der er heldigvis fokus på bekæmpelse af denne ensomhed.

Folketinget vedtog den 1. maj 2020 en aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Hovedfokus for denne aftale er, at ældre beboere på plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af sin familie og nære pårørende inden for de til enhver tid gældende retningslinjer.

Der er på landsplan afsat 165 millioner kr. til at kommunerne kan finde nye løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet. Derudover er det vigtigt, at serviceniveauet på ældreområdet, blandt andet i hjemmeplejen, bringes tilbage til normalt niveau i takt med, at samfundet generelt genåbner. Det vil blive spændende at følge, hvorledes Hørsholm Kommune vil arbejde med dette.

Med hensyn til de hjemmeboende seniorer er der også behov for at få gang i de sociale aktiviteter. Der er i Hørsholm Kommune flere velfungerende aktivitetscentre, hvor der er et væld af aktiviteter, som bare venter på at åbne igen. Selvfølgelig på en kontrolleret og sundhedsfaglig forsvarlig måde.

I Aktivhuset Selmersbo kom der før krisen mange seniorer hver dag, som deltog i Yoga, Pilates,franskundervisning, dart, bilard, fredagsmorgenmad og foredrag med meget mere. Der er etableret mange gode bekendtskaber her, og Aktivhuset Selmersbo betyder meget for mange seniorer, der sætter stor pris på at møde andre og at kunne være sammen på denne måde.

Bestyrelsen, de mange frivillige, som sammen med den daglige leder får Aktivhuset Selmersbo til at fungere, glæder sig til at komme i gang igen. Dette sker dog tidligst den 8. juni, og så med aktiviteter i et mindre omfang end før, idet der skal tages særligt hensyn til at det er seniorer, der mødes. Men retningslinjerne for samværet er ikke fastlagt endnu.

Men vi glæder os til at kunne åbne Aktivhuset Selmersbo igen, lige så snart det er muligt.

