DEBAT: Vi er nødt til at råbe højt for at redde Hørsholm fra S-regeringens udplyndring

Morten Bast Hall (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, appellerer til de lokale S- og V-politikere om at råbe deres partiapparater op og kæmpe for, at udlignings-udspillet ikke får nogen gang på jord. Foto: Morten Timm

Af Morten Bast Hall (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Socialdemokraternes udligningsudspil når nye højder indenfor hemmelighedskræmmeri, tyranni og centralisering. De har skruet på de helt rigtige parametre, så Hørsholm endnu engang må til de dybe lommer.

Ordningen er skræddersyet til at gå på rov blandt de i forvejen udplyndrede nordsjællandske kommuner for at give flere penge til deres egne S-borgmestre på vestegnen og i landkommuner. Den er så fint skræddersyet, at Herlev og Ishøj (S-borgmestrer) får enorme summer, mens en indvandrerplaget kommune som Høje-Taastrup (C-borgmester) må punge ud.

Hvad er det så konkret de gør, der betyder, at Hørsholm endnu engang skal til lommerne?

Vi kender stadigvæk ikke beregningerne, men vi ved da så meget som at:

De vil hæve den kommunale topskat til 95 procent, som betyder, at vi skal aflevere 95 pct af alle ekstra skatteindtægter vi måtte få. Dette er dyrt for os, og ødelægger kommunernes incitamenter til at lægge en indsats. De har oveni købet frækheden til at kalde det for en rabat.

S-regeringen straffer os for at have en høj middellevealder. De vil kompensere for antal 65+ årige borgere. Men for at kriteriet ikke kommer en kommune som Hørsholm til gode, tilføjer de et middellevealder kriterium, der betyder, at vi bliver straffet for at have sunde ældre medborgere.

De vil tage halvdelen af kommunernes selskabsskatteindtægt (som kun er ca. 20 procent) og lave det til udligning. Det ødelægger incitamentet for at være en erhvervsvenlig kommune.

Hvis man har dyre udlejningsboliger, skal man betale ekstra i udligning. I Hørsholm betaler vi i forvejen vanvittige boligskatter, og så vil S-regeringen tilmed straffe os yderligere for at have høje ejendomsværdier.

Der bliver ikke taget højde for større leveomkostninger i vores område og de vanvittige boligskatter. S-regeringen siger, at det bliver et velfærdsløft, men for blot at bibeholde vores serviceniveau i Hørsholm, vil vi være nødt til at hæve skatterne markant for at kunne følge med.

Konservative og LA er de eneste partier, der går ind for mindre udligning. Derfor gider Socialdemokraterne ikke have os med i forhandlingerne. Også derfor går min appel særligt til S og V, hvis kommuner står til at tjene godt på udspillet.

Derfor håber jeg, at vores lokale S- og V-politikere kan råbe deres partiapparater op og kæmpe for, at dette vidtgående udspil ikke får nogen gang på jord.