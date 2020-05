Tilbage står Hørsholm med en økonomisk øretæve af dimensioner. De 33 millioner er menneskepenge, som skal betales hvert år. Foto: Skovdal & Skovdal

DEBAT: Venstres sejr koster dyrt

Af Poul Rudolf, Frennevænget 9 st.tv., Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 25. maj 2020

Venstre og Socialdemokraterne har bagt en politisk rævekage om den kommunale udligning, som bliver en dyr fornøjelse for konservative Hørsholm. En ekstraudgift på årligt 33 millioner kroner de næste mange år.

Alligevel udlægger det lokale Venstres nye håb Ann Lindhardt det som Venstres fortjeneste, at regningen ikke blev større. Hun praler med, at Venstre fik barberet kraftigt i det første socialdemokratiske udspil, hvor Hørsholm stod til at betale 70 millioner kr.

Men hun overser - formentligt bevidst - at fordelingspuljen senere er tilført flere milliarder kroner.

Hokus pokus. Venstre har sparet Hørsholm for 37 millioner kroner lød overskriften i Ugebladet. Det ligner et postulat, som er udarbejdet af Venstres pressetjeneste til de nordsjællandske lokale politikere, som er kommet i en forklaringsklemme på grund Venstres store interesse for at tilgodese jyske borgmestre.

Ingen skal bilde mig ind, at Venstre under forhandlingerne om udligningsreformen har gjort noget specielt for at mindske udligningsskatten for Hørsholm.

Til gengæld fik Venstre udligningspenge til deres jyske borgmestre mod til gengæld økonomisk at sikre de socialdemokratiske bykonger. Det endte i en stor S-V lykke.

Partierne blev så glade for hinanden, at de aftalte, at en ny udligningsreform kun kan komme på tale, hvis begge partier godkender det. Politisk blandede S og V blod.

Tilbage står Hørsholm med en økonomisk øretæve af dimensioner, som ikke kan bortforklares med tal, der på et tidspunkt indgik i en politisk forhandling.

De 33 millioner er menneskepenge, som skal betales hvert år.

Venstres såkaldte sejr må være et oplagt emne i den kommende kommunale valgkamp.

