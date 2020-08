Debatten fortsætter om det nordlige Rungsted. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT: Venstre tager fejl

Af Steen Hansen Bolbrovej 48 B, Rungsted Kyst:

Debat Ugebladet Hørsholm - 14. august 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre siger, at jeg "argumenterer for videre rammer for byggeriet i de nye lokalplaner alene ud fra økonomiske betragtninger" og glemmer herlighedsværdier og de grønne omgivelser.

Sikker noget sludder.

Selv Venstre må da kunne se, at de nye planer på helt urimelig vis reducerer de muligheder ejerne har i dag. Det er altså det modsatte af videre rammer.

Man vil reducere byggemulighederne i forhold til i dag med 40 procent. Ja, Venstre, det har en økonomisk konsekvens, som I skulle interessere jer for.

Bemærk også, at jeg er med på, at vi i forhold til i dag, godt kan reducere mulighederne, men ikke til mere end det, der er standard i landets bygningsreglement - svarende til en reduktion på 25 procent. Og så er der rigelig med plads - også til herlighed og det grønne.

Venstre bebrejder mig nærmest, at jeg kommenterer på den første af de nye lokalplaner, fordi jeg ikke bor i det aktuelle område. Nu er det altså sådan, at jeg er blevet inviteret til at mene noget om planen af kommunen, som direkte har sendt den til mig såvel som alle andre i Rungsted Nord.

Så er det vel også rimeligt, at jeg giver mine forslag og kommentarer, når jeg nu bor i et kommende planområde. Også fordi de næste planer nok med stor sandsynlighed kommer til at ligne den første plan.

Derfor kan Venstre da ikke mene, at man vil "lægge størst vægt på høringssvar fra borgere, som bor i området og bliver direkte berørt".

Det er da uhørt usagligt, når det får konsekvenser for alle andre.

Jeg vil kraftigt opfordre andre ejere i Rungsted Nord til at deltage i debatten. Vi taler om udvikling for de næste 50 år, og det har altså en værdi. Lokalplanerne skal jo ikke kun række til det næste kommunevalg - men sætte rammerne for fremtiden.

