DEBAT: Venstre i Hørsholm burde kæmpe for Hørsholm

Hørsholm afleverer allerede inden reformen ca 600 mio. kr. Logikken fra Venstres gruppeledelse er heller ikke til at følge. Gruppeledelsen mener, at de blev truet med at skulle betale yderligere 70 mio. kr., så en slutregning på 59 mio. kr. var billigt sluppet.

Beklager, men det er en ommer. Venstre i Hørsholm burde kæmpe for Hørsholm, og ikke for flere penge til Jylland.

Hvis bare Venstre fortsat havde turde stå sammen med Konservative i denne forhandling, havde vi haft en mulighed for, at heller ikke denne regering havde fundet et flertal for en ændring.