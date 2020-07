Anne Ehrenreich i kamp for Bus 150 S på Kokkedal Station. Her mener hun, at hun har gjort en forskel. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT: Venstre har reddet bus 150 S og sikret patientrettigheder

Af Anne Ehrenreich (V), Rungsted, medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm og Regionsrådet:

Debat Ugebladet Hørsholm - 09. juli 2020

Søren Dalager har givet mig anledning til at pege på resultaterne af mit arbejde som medlem af Regionsrådet for Hovedstaden. Han har ret i, at det gør en forskel, hvem der sidder der. For man kan faktisk flytte på tingene med en aktiv indsats.

Tænk på buslinjerne. Det glæder mig, at jeg i 2018 var med til at redde den for Hørsholm og Fredensborg vigtige buslinje 150S til Kokkedal station. Tak for det væld af positive reaktioner, jeg fået herpå. Det viser, at det har betydet meget for mange.

I Venstre kæmper vi løbende for patientrettighederne. De skal sikre hurtig udredning og behandling. Lige nu gælder det hurtig hjælp til patienter, hvis behandling er udskudt under Corona-krisen. Mine kollegaer i Regionsrådet fornemmer klart, hvilken by jeg kommer fra. Men patientrettigheder varetager jeg nu for alle regionens borgere. Ligesom medlemmerne af Regionsrådet fra Bornholm gør. Sådan skal det være.

Pladsmanglen på Supersygehuset i Hillerød debatteres ikke for tiden. Det er endnu ikke aktuelt. Jeg har tidligt meldt min umiddelbare holdning til sagen ud for debattens skyld. Det skete i februar og først efter, at Hørsholms borgmester og hans kollega i Regionsrådet, Christoffer Buster Reinhardt, var kommet med deres - helt identiske - meldinger. Dem har Dalager ikke fundet anledning til at gå i rette med.

Jeg drøfter gerne sagen og Hørsholms handlemuligheder videre med interesserede borgere. Til det formål planlægger jeg et lokalt debatmøde til efteråret. I denne sag, som andre, lytter jeg til borgerne og er rede til at ændre min holdning, hvis stemningen er for det. I politik er det som i andre sager legitimt at kunne skifte standpunkt og blive klogere.

Regionsrådet er i gang med at undersøge, om pladsmanglen kan løses på anden vis end ved flytning af et optageområde. Blandt de muligheder, som overvejes, er en udvidelse af sundhedshuset i Helsingør. Det alternativ ville efter min opfattelse være langt ringere for patienterne end at høre til et hospital nærmere København. Dels er sundhedshuset ikke et hospital, dels ligger det for Hørsholm relativt fjernt og i den forkerte retning for de fleste pendlere.

Bedst ville være, hvis Supersygehuset får plads til alle patienter. Det er alle vist enige om. Det har skiftende regeringer desværre hidtil afvist. Venstre i Region Hovedstaden gør, hvad vi kan for at sikre de bedste løsninger for Supersygehuset - også for hørsholmerne. Det knokler bl.a. vores medlem af følgegruppen for hospitalet, Per Roswall, for. Han kommer fra Gribskov Kommune.