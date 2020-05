Kristian N. Jensen (V) mener, at private daginstitutioner sidestilles med de kommunale corona-hjælpepakker.

DEBAT: Venstre bakker op om de private institutioner

Af Kristian N. Jensen (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 04. maj 2020 kl. 09:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre ønsker, at de private institutioner sidestilles med de kommunale institutioner i forbindelse med de kommunale Covid-19 hjælpepakker.

Det er helt afgørende for at sikre den forsatte høje kvalitet i vores institutioner såvel de private som de kommunale. Derfor bakker vi i Venstre også op om de Konservatives ønske til, at kompensationsordningen også dækker de private daginstitutioner og ikke kun de kommunale institutioner.

Der er brug for, at de private institutioner kompenseres for alle de ekstraudgifter, som de har fået i forbindelse med håndteringen af Corona-foranstaltningerne i forhold til værnemidler, personale, håndvaske, telte osv.

Det er ikke rimeligt, at de private institutioner skal stå med denne regning, og derfor er det positivt, at Venstre og Konservative på Christiansborg også står skulder ved skulder i kampen for de private institutioner.