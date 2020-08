Borgmester Morten Slotved og formand for Social- og seniorudvalget, Thorkild Gruelund, kalder Venstres ytringer for grænsende til en kollektiv fornærmelse af hele medarbejderstaben på Hørsholms plejehjem. Foto: Morten Timm

DEBAT: Venstre, I skal have skolepengene tilbage - vi har ikke Aarhus-tilstande

Morten Slotved (K), borgmester og Thorkild Gruelund (SK), formand for Social- og seniorudvalget:

Debat Ugebladet Hørsholm - 05. august 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Venstre.

I gamle dage eksisterede der et udtryk, hvis man for tydeligt afslørede sin uvidenhed. Så blev der sagt: "at man skulle have sine skolepenge tilbage".

Med Jeres tilsammen mange års anciennitet i kommunalbestyrelsen, må vi sige: Vi undres!

Først skriver I, at I ikke ved, om det, som sker i Aarhus, sker i Hørsholm. Vi kan sige med 100 procents sikkerhed, vi har ikke Aarhus-tilstande i Hørsholm.

Vi kan ikke give garanti for, at en medarbejder ikke kan have en dårlig dag og sige noget forkert. Menneskelige fejl kan også ske.

Hvis en pårørende henvender sig til borgmesteren eller udvalgsformanden i Hørsholm, følger vi prompte op på henvendelsen.

I Aarhus reagerede ingen i hierarkiet fra plejehjemsmedarbejderen op til og med borgmester og rådmand.

Vi opfatter Jeres tvivl om forholdene i Hørsholm som grænsende til en kollektiv fornærmelse af hele medarbejderstaben på vore plejehjem.

Medarbejderne på Hørsholm Kommunes fire plejehjem er meget samvittighedsfulde.

For 14 år siden stoppede Hørsholm Kommune med selv at kontrollere kvaliteten på vore plejehjem. Den opgave er lagt i hænderne på revisionsfirmaet BDO.

Alle kontrolrapporter fra såvel Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslægen) og revisionsfirmaet BDO fremlægges som dagsordenpunkt i Social- og seniorudvalget, samt til orientering for hele kommunalbestyrelsen.

Social- og seniorudvalget besøger mindst en gang om året alle plejehjemmene. Opgaven for os politikere er at opleve atmosfæren, tale med beboere og ikke mindst lytte til pårørende. Samt hilse på personale og lytte til deres holdninger.

I nævner til slut i Jeres skriv, at kommuner kan vælge ikke at bruge midler fra staten på det tiltænkte område. Vi synes, I burde have nævnt, at i Hørsholm bruger vi de tiltænkte penge, på det de er tænkt til - ældreområdet.

Selvfølgelig vil vi alle gerne have flere penge til området. F.eks. flere aftenvagter på plejehjemmene. Alle opgaver kan altid løses lidt bedre. Det gælder også plejehjemmene i Hørsholm.

Vi tror på, det er vigtigt, at beboere, pårørende og medarbejdere oplever et politisk engagement og en positiv holdning til de menneskeligt meget vigtige opgaver, et plejehjem har.

Vi kan desværre ikke give Jer nogen skolepenge tilbage, men ring endelig hvis I har spørgsmål!

