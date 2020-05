Caucasian hand dropping money en a pile on white background

DEBAT: V og S fordre hunden med sin egen hale

Af Per Ebert, Højskolevej 6, Rungsted Kyst:

I Ugebladet er der læserbreve om Venstres indsats med at få nedsat det beløb som udligningsordningen suger ud af Hørsholm kasse, og læserbreve om de Konservatives ærgrelser om den merskat, som nu skal pålægges borgerne i kommunen.

Ingen kan vel være i tvivl om, at begge er taget ved næsen af den socialdemokratiske regering. Ingen ved hvorfor de Konservative kun deltog i det indledende møde i finansministeriet og Venstre har kun, efter min mening, landet et forlig fordi regeringen tog mere end 3 milliarder kroner fra statskassen.

Er det ikke en løsning, hvor udtrykket "at fordre hunden med sin egen hale" er på sin plads, hvis vi skal se det fra borgerens side.

Udligningsordningen skal omfordele penge mellem rige kommuner og Udkantsdanmark. Når DR Nyheder fortæller om Lolland, kan alle forstå, at der er egne, som har mere behov for støtte, end andre. Men det der ikke fortælles er, at det er de 10 største kommuner i Danmark, der modtager mest i udligning med København på førstepladsen.