Artiklen: DEBAT: Utilgiveligt at overlade byområde uden kvalificeret bygherrerådgivnign

Ugebladet har nogle gange vist en tegning med en bebyggelsesplan omkring Kokkedal Station - sidst i forbindelse med debat om et borgermøde.

Om selve bebyggelsen har der ikke været meget konkret, og jeg har først nu (det er måske min fejl) fundet en "Udviklingsplan for Kokkedal Station" på nettet. Her kan man se en række versioner af en bebyggelsesplan med beskrivelse af projektets herligheder, med den tåbelige betegnelse "Skovbrynet", tåbelig, fordi der hverken bliver skov eller bryn tilbage, hvis det viste bliver gennemført.

Det bliver der intet oplyst om, selv om dette burde være det første i en præsentation, men af udviklingsplanen fremgår dette ikke med et ord.

Ikke mindst når der, som her, er tale om kompakte huse i op til fem etager, hvis primære formål tilsyneladende er at skaffe parkeringspladser og derudover så mange bebyggede kvadratmetre, som det er muligt at proppe ind uden hensyn til omgivelser, miljø eller arkitektur.