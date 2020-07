DEBAT: Usselt og Trump-agtig fra de Konservative

De glemmer vist, at Anne Ehrenreich for det første er en erfaren politiker, der ikke lader sig påvirke af andre uden først selv at have reflekteret over det. For det andet er hun nok den eneste lokalpolitiker, der velvilligt bruger tid og kræfter på at bringe borgernes frustration over og spørgsmål til kommunens administration videre.