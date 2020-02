Dansk Folkeparti og Venstre, stop nu med at råbe ulven kommer, og kom i stedet i arbejdstøjet, skriver Bent Fabricius, Konservative. Foto: PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ulven kommer, råber DF og V - men kom i stedet i arbejdstøjet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ulven kommer, råber DF og V - men kom i stedet i arbejdstøjet

Af Bent Fabricius (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse på vegne af C-gruppen i Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 15. februar 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu forsøger Dansk Folkeparti og Venstre at gøre sig til talsmænd for, at projektet med rådhusflytning er skredet, og at økonomien er dårlig dels i det konkrete projekt dels i kommunen som helhed.

Hørsholm Kommune kommer ud af 2019 med et overskud, bedre end budgetteret, fordi vi var rettidige til at bremse op med en udfordret økonomi.

Ja, vi har investeret markant i en ny park og et offentligt parkområde ved PH Park. Vi har bl.a. krævet biler i en underjordisk parkeringskælder. En samlet kommunalbestyrelse har stillet en række krav til PH Park. Og det giver god mening.

Ses bort fra de investeringer, som skal komme alle borgere til gode, så vil man se et fint overskud på PH Park.

Omkring flytning af rådhus har alle partier været med i hele processen. Vi er løbende blevet oplyst om omkostninger, og det er blevet tydeliggjort på hvilke områder omkostninger endnu var ukendte.

Vi har været enige om, at vi ikke kan tilbyde vores medarbejdere at sidde i skimmelsvamp. Vi kan dog høre, at Venstre nu mener, at man kan sidde i en halv bygning med skimmelsvamp, uden at vi forstår den mulighed.

Omkostninger, der var ukendte, da vi i november traf beslutningen om flytning af rådhuset, var etablering af sikkerhedsforanstaltninger og nødvendige tilpasninger af lejemålet i Slotsmarken. Hertil kommer behovet for yderligere 600 m².

Så nej. Der er ingen overraskelser her, men flot arbejde af administrationen, at man har flyttet et rådhus på cirka fem måneder.

Og ja, vores kassebeholdning er stærkt stigende, og forventes at runde 100 millioner, inden udgangen af året.

Så, stop nu med at råbe ulven kommer, og kom i stedet i arbejdstøjet.