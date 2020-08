Der er et rigt fugleliv i og ved Dronningedammen, som også af ses af skiltet ved søen, men lige nu er der faktisk for mange, og det ødelægger økobalancen med algevækst og fiskedød til følge. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

DEBAT: Udvalgsformand med plan for Dronningedammen som en sund, smuk og bæredygtig sø

Af Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget:

Af Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget:

Debat - 27. august 2020

Med baggrund i seneste debat omkring fugleøen i Dronningedammen ønsker jeg at præcisere et par forhold.

For det første: Kommunen er på vej med en langsigtet plan for, hvordan overløb, der forurener med opspædet spildevand, reduceres til et absolut minimum eller helt undgås.

Selv om den direkte udledning af spildevand ved overløb er stoppert, modtager Dronningedammen desværre fortsat næringsrigt vand fra søerne i baglandet, når det regner meget.

For det andet: En oprensning af søen vil være en kortsigtet og milliondyr løsning, så længe søen fortsat modtager næringsholdigt vand fra oplandet. Derfor arbejdes der i stedet med en mere langsigtet løsning, hvor næringsstoffer fra oplandet fjernes og Dronningedammen gennemløbes af rent vand. På lang sigt vil næringsstofferne i søen skylles ud, og den økologiske balance genskabes.

For det tredje: Hvad gør vi, med det alt for talrige - men dejlige - fugleliv i søen? Det er en stærkt medvirkende årsag til, at den naturlige balance bliver ødelagt, og de negative konsekvenser forstærker hinanden:

- Der kommer en overproduktion af alger, der farver vandet grønt

- Når der ikke kommer lys ned på bunden dør undervandsplanterne

- Når rovfiskene ikke kan finde deres bytte, bliver der for mange fisk af den slags, som spiser de små dyr som skulle spise algerne

Vi kan vælge at 'lade naturen gå sin gang' med slåskampe mellem grågæssene og svaneparret, som vi så i år, eller døde fisk i massevis og druknede svaneunger i Slotssøen, som vi tidligere har oplevet.

Alternativt kan vi vælge at nedlægge fugleøen, og forhåbentlig også i en eller anden udstrækning begrænse bestanden på denne måde.

Vi kan også lade øen stå, indtil vi har en helhedsplan klar og derved udskyde processen med nedtagning/renovering.

Før den endelige plan vedtages i løbet af det næste halve år vil vi indkalde til borgermøde om Dronningedammen.

Jeg vil dog forsøge at 'speede' processen op mest muligt. Ulrik John har fx foreslået, at birketræerne erstattes med japanske kirsebærtræer, hvilket ikke mindst vil glæde de mange birkepollen allergikere.

Vi kan måske også finde en eller flere sponsorer til et smukt springvand. For ja Dronningedammen og fugleøen er en attraktion for mange.

