Tomas Dyrbye, formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm.

DEBAT: Udligning er en kniv i ryggen på alle i Hørsholm

Af Tomas Dyrbye, formand for Den Konservative Vælgerforening i Hørsholm, Rungsted Kyst:

Der verserer en vittighed i Nordsjælland, der lyder sådan her: "Hvorfor hedder partiet Venstre?!" Svar: "Fordi navnet Jyske var optaget!". Det har desværre vist, at der ikke er tale om en vittighed.

Vores kommune mærkede den nærmeste hånlige arrogance, der lå bag "udflytningen" af land- og skovbrugsmuseet. Et museum om vores egen og dens historie - nu ligger samlingen i kasser i Jylland på fjerde år.

I dag mærker vi det med hårde kontanter som konsekvens af Venstre's udligningsreform. Vores gode borgmester har fortalt denne avis, at det koster os den nette sum af 59 millioner kroner ekstra i 2021. I alt skal Hørsholms borgere næste år overføre 660 millioner kroner, primært til jyske kommuner.

Jeg vil til en hver tid forsvare et Danmark i balance. Men balancen er tippet. Jeg anbefaler, at vores borgere forstår, hvem der har ansvaret for den fortsatte udplyndring af borgerne i Hørsholm.