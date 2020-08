Glen Madsen (DF) mener i den grad, at det er på tide, at man har indset det store besparelsespotentiale på beskæftigelsesområdet. Arkivfoto: Fred Jacobsen

DEBAT: Udgifterne på beskæftigelsesområdet har længe været urimelig høje

Af Glen Madsen (DF) medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

I Dansk Folkeparti ønsker vi at bruge pengene på flere pædagoger i børnehaverne, lærere i skolerne og varme hænder i ældreplejen. Vi ønsker ikke at bruge dem på en ineffektiv beskæftigelsesindsats eller på et eklatant overforbrug af kommunale medarbejdere på et jobcenter.

For de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sætter sig ind i budgetstoffet og derudover bare en smule ind i kommunens økonomi i øvrigt, var det allerede sidste år velkendt, at der var et ekstraordinært stort besparelsespotentiale på beskæftigelsesområdet i Hørsholm.

Hele 5,8 millioner kroner var der i mange år blevet brugt på ikke-lovpligtige beskæftigelsespuljer. Samtidig med at jobcenteret i Hørsholm beskæftigede 50 årsværk, hvor de i størrelsesmæssige sammenlignelige kommuner kan løse opgave med tæt på det halve.

Derfor havde Dansk Folkeparti, for at finde plads til eksempelvis en større grad af to-lærer-ordning i de mindste klasser, til 7 ekstra årsværk på kommunens plejehjem, buskørsel for beboere på alle kommunens plejehjem, rengøring hver 2. uge og mulighed for bad til de plejekrævende, indlagt en besparelse på 11,5 millioner kroner på beskæftigelsesindsatsen.

Nu har et eksternt firma via en udgift på 300.000 kroner påvist et årligt besparelsespotentiale på mindst 10 millioner kroner. De penge havde været bedre brugt på vores børn eller de ældre, hvis man spørger mig!

Tænk, hvis det politiske flertal i Hørsholm bestod af folkevalgte, der rent faktisk ønskede at bruge pengene bedst muligt. Tænk hvis det politiske flertal i Hørsholm turde tage det ansvar, de er valgt til. Og tænk, hvis det hele ikke handlede om at servicere flertalspartierne mest muligt, men i stedet handlede om borgenes bedste...

Det ville godt nok være fantastisk.

Afslutningsvis skal det nævnes, at Venstres Ann Lindhardt er den primære årsag til, at de store besparelsesmuligheder på beskæftigelsesområdet så dagens lys sidste år. Idet hun på forbilledlig vis var ophavsmand til de spørgsmål, der førte til den større gennemsigtighed i brugen af pengene.

Godt at andre end Dansk Folkeparti siger fra overfor den stigende chikane af mindretallet og tør stille spørgsmål for at give hele Kommunalbestyrelsen et bedre grundlag til at træffe sine beslutninger ud fra.

