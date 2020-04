Nu er tiden moden til at koncentrere sig om oprydningen af vores ødsle forbrug og satse på en genopretning af 'moder natur' i en erkendelse af vores egen sårbarhed, skriver Peter Rixen, Hørsholm.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Tiden er moden til oprydning af vores ødsle forbrug og satse på genopretning af 'moder natur' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Tiden er moden til oprydning af vores ødsle forbrug og satse på genopretning af 'moder natur'

Af Peter Rixen, Kirstineparken 47, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 26. april 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-epidemien kalder på eftertanke en slags time out, hvor vi bevidst beslutter, at tiden nu er moden til, at vi sammen beslutter at stille grundlæggende spørgsmål til vores kollektive bevidsthed om vores nuværende kultur og livsførelse.

Dette kræver et vis menneskeligt mod at turde gøre dette - ikke kun i tankerne, men endnu mere i aktiv handling, om forandring af vores livsgrundlag. Det er jo meget lettere at fortsætte som tidligere, glemme så hurtigst som muligt.

På den anden side har vi også en overlevelsesenergi, som både kan forhindre denne nødvendig refleksion, men samtidig også kan vise vejen for forandring. At tage det nødvendige opgør med de gamle livsmønstre.

Vi må nok inderømme over for hinanden, at vort nuværende livsform ikke kun frembringer evig lykke, snarere tværtimod kan vi se, at mange medmennesker stiller sig tvivlende overfor, at denne evige vækst og den økonomisk tankegang som bærende for vores prioriteringer.

Mange af vores medborgere lider af stress, diverse narkotikamisbrug samt alkohol. Psykiske sygdomme m/m.

Vi er ofte ikke blevet lykkeligere med vores nuværende velstand. Vi har skabt et utroligt godt samfund på mange måder, men vi må ikke glemme, at naturen lider overalt i verden. Ikke kun havene, luften som vi indånder, adskillige dyr og planter er ved at uddø, ja mange er det allerede.

Tiden til at beslutte visse ændringer er der nu. Vi har råd til at ændre mange af de livsmønstre og vante livsværdier, vi har indrettet vort samfund på.

Vort nuværende evige vækstfilosofi som er grundlaget for vort forbrugersamfund, virker på mange måder, nærmest uanstændigt, ja, vulgært-grotesk med det enorme misbrug - køb-og-smid-væk-kulturen.

Måske kan denne time out får os til at forstå, at vi er medmennesker, som ikke kan undvære hinanden, men tværtimod er nødvendige for hinandens trivsel.

Vi skal stadig have huse, biler, rejser m.m - ja, men kunne vi ikke finde en bedre balance, så det ikke kun er størrelsen af alting, der er det vigtigste, men også de nære medmenneskelige relationer.

Vi har nu fået et højt niveau af materialisme, så med lidt mindre vækst, kan vi sagtens leve med fremover.

Derfor er tiden nu moden til at koncentrere sig om oprydningen af vores ødsle forbrug og satse på en genopretning af 'moder natur' i en erkendelse af vores egen sårbarhed. Hvis denne indstilling så kan være præget af taknemmelighed og en vis ydmyghed, så er det ikke så ringe endda.