DEBAT: Sympatisk, men næppe realistisk

Det er i sig selv beundringsværdigt, at arkitekter arbejder vederlagsfrit for Hørsholm Kommune, der i umindelige tider har brilleret med manglende byplanlægning og ladet investorer været afgørende for hvad og hvor der blev bygget. Og ikke usandsynligt kan det samme ske ved et evt. nyt rådhus, hvis ikke det ender som et lejemål i et kontorhus.