Indkørsel til Hillerød Hospitals skadestue. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Superhospital i verdensklasse

Af Bente Henriksen, Fasanvænget 415, Kokkedal:

Debat Ugebladet Hørsholm - 17. august 2020 kl. 07:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For efter at have set den særdeles læseværdige kronik "Hørsholm kan se frem til et hospital i verdensklasse" af Bente Ourø Rørth, direktør på Hillerød hospital, glæder det Søren Dalager at have ret i sine mange debatindlæg om, at enestuer gør patienter hurtigere raske.

Kronikken var for Søren Dalager en glædelig nyhed, for han mener, alle patienter ønsker enestue.

Som tidligere oplyst er jeg og mange andre ikke enige. For os er det vigtigste, at læger og sygeplejepersonale hjælper med at gøre os raske, også selvom enestuer måske ikke tilgængelige.

Solen skinner, covid-19 tallene i Danmark er under kontrol, der bliver passet på os, så Søren Dalager glæd dig over at bo her i Nordsjælland og at du i 2024 kan vælge det nye superhospital.

Jeg er ked af, at en gammel Hørsholmer skriver så grimt om en politiker. En ting er, at du ikke har tillid til venstrepolitikeren, Anne Ehrenreich, men jeg græmmes over dit ordvalg. Foruden at være politiker, er AE også et menneske.

Mine børn siger, det kun er gamle mennesker, der ikke har andet at bestille, der brokker sig og skriver læserbreve, men jeg kunne ikke lade være, selv i varmen.

Gør som jeg, prøv at nyde resten af livet og tænk på, at vi bør behandle andre, som vi gerne vil behandles selv.

Lyt til fuglene og nyd eftersommeren.

